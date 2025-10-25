25.10.2025
Смотреть онлайн Delaware (W) - Robert Morris (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира NCAAH Women: Delaware (W) — Robert Morris (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
МСК
NCAAH Women
Отменен
- : -
25 октября 2025
Превью матча Delaware (W) — Robert Morris (W)
История последних встреч
Delaware (W)
Robert Morris (W)
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
25.10.2025
Robert Morris (W)
5:0
Delaware (W)
Комментарии к матчу