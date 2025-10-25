Смотреть онлайн Holy Cross (W) - Post University (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира NCAAH Women: Holy Cross (W) — Post University (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Hart Recreation Center.
Превью матча Holy Cross (W) — Post University (W)
Команда Holy Cross (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч с разницей шайб 7-6.