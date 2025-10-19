Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира NCAAH Women : Holy Cross (W) — Dartmouth Big Green . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Hart Recreation Center .

Превью матча Holy Cross (W) — Dartmouth Big Green

Команда Holy Cross (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч с разницей шайб 5-6. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 октября 2025 на поле команды Holy Cross (W), в том матче победу одержали хозяева.