25.10.2025
Смотреть онлайн Harvard (W) - Colgate Women 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира NCAAH Women: Harvard (W) — Colgate Women . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Bright-Landry Hockey Center.
МСК, Стадион: Bright-Landry Hockey Center
NCAAH Women
Отменен
- : -
25 октября 2025
Превью матча Harvard (W) — Colgate Women
Комментарии к матчу