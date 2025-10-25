Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Vermont Women - Franklin Pierce Ravens 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира NCAAH Women: Vermont WomenFranklin Pierce Ravens . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Gutterson Fieldhouse.

МСК, Стадион: Gutterson Fieldhouse
NCAAH Women
Vermont Women
Отменен
- : -
25 октября 2025
Franklin Pierce Ravens
Превью матча Vermont Women — Franklin Pierce Ravens

Команда Vermont Women в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч с разницей шайб 5-9. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 октября 2025 на поле команды Vermont Women, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Vermont Women
Vermont Women
Franklin Pierce Ravens
Vermont Women
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
25.10.2025
Vermont Women
Vermont Women
3:0
Franklin Pierce Ravens
Franklin Pierce Ravens
Обзор
Комментарии к матчу
