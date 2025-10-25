Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира NCAAH Women : Vermont Women — Franklin Pierce Ravens . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Gutterson Fieldhouse .

Превью матча Vermont Women — Franklin Pierce Ravens

Команда Vermont Women в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч с разницей шайб 5-9. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 октября 2025 на поле команды Vermont Women, в том матче победу одержали хозяева.