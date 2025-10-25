Смотреть онлайн Brown (W) - Quinnipiac (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира NCAAH Women: Brown (W) — Quinnipiac (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе George V. Meehan Auditorium.
Превью матча Brown (W) — Quinnipiac (W)
Команда Brown (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч с разницей шайб 3-4. Команда Quinnipiac (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений с разницей шайб 3-1. Команда Brown (W) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Quinnipiac (W) забивает 0, пропускает 0.