Смотреть онлайн Yale Women - Princeton Women 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира NCAAH Women: Yale Women — Princeton Women . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ingalls Rink.
Превью матча Yale Women — Princeton Women
Команда Yale Women в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч с разницей шайб 6-5. Команда Princeton Women, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений с разницей шайб 4-2. Команда Yale Women в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Princeton Women забивает 0, пропускает 0.