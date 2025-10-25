Смотреть онлайн Minnesota Duluth (W) - Minnesota (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира NCAAH Women: Minnesota Duluth (W) — Minnesota (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:02 по московскому времени и пройдет на стадионе Amsoil Arena.
Превью матча Minnesota Duluth (W) — Minnesota (W)
Команда Minnesota Duluth (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч с разницей шайб 8-4. Команда Minnesota (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение с разницей шайб 11-8. Команда Minnesota Duluth (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Minnesota (W) забивает 1, пропускает 1.