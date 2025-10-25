Смотреть онлайн Merrimack (W) - Boston College (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира NCAAH Women: Merrimack (W) — Boston College (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе J. Thom Lawler Arena.