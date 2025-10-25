25.10.2025
Смотреть онлайн Merrimack (W) - Boston College (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира NCAAH Women: Merrimack (W) — Boston College (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе J. Thom Lawler Arena.
МСК, Стадион: J. Thom Lawler Arena
NCAAH Women
Отменен
- : -
25 октября 2025
Превью матча Merrimack (W) — Boston College (W)
История последних встреч
Merrimack (W)
Boston College (W)
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
22.11.2025
Boston College (W)
4:0
Merrimack (W)
