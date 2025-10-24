Смотреть онлайн RIT (W) - Syracuse Women 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира NCAAH Women: RIT (W) — Syracuse Women . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Gene Polisseni Center.
Превью матча RIT (W) — Syracuse Women
Команда RIT (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча с разницей шайб 7-9. Команда Syracuse Women, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений с разницей шайб 2-1. Команда RIT (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Syracuse Women забивает 0, пропускает 0.