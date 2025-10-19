Смотреть онлайн Ohio State (W) - Minnesota (W) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира NCAAH Women: Ohio State (W) — Minnesota (W) . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Williams Arena.
Превью матча Ohio State (W) — Minnesota (W)
Команда Ohio State (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей с разницей шайб 4-1. Команда Minnesota (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение с разницей шайб 5-5. Команда Ohio State (W) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Minnesota (W) забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 октября 2025 на поле команды Ohio State (W), в том матче победу одержали хозяева.