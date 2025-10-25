Смотреть онлайн Syracuse Women - RIT (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира NCAAH Women: Syracuse Women — RIT (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Tennity Ice Skating Pavilion.
Превью матча Syracuse Women — RIT (W)
Команда Syracuse Women в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей с разницей шайб 2-1. Команда RIT (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 7-9. Команда Syracuse Women в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. RIT (W) забивает 1, пропускает 1.