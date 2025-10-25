Смотреть онлайн Providence (W) - St. Thomas (MN) (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира NCAAH Women: Providence (W) — St. Thomas (MN) (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе St. Thomas Ice Arena.
Превью матча Providence (W) — St. Thomas (MN) (W)
Команда Providence (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч с разницей шайб 10-12. Команда St. Thomas (MN) (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 13-14. Команда Providence (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. St. Thomas (MN) (W) забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 октября 2025 на поле команды Providence (W), в том матче победу одержали хозяева.