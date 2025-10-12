Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — NCAAH : Небраска-Омаха — Миннесота Стейт . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Baxter Arena .

Превью матча Небраска-Омаха — Миннесота Стейт

Команда Небраска-Омаха в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей с разницей шайб 9-4. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 октября 2025 на поле команды Небраска-Омаха, в том матче победу одержали хозяева.