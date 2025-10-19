19.10.2025
Смотреть онлайн Northern Michigan - Колорадо Колледж 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — NCAAH: Northern Michigan — Колорадо Колледж . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 01:07 по московскому времени и пройдет на стадионе Berry Events Center.
МСК, Стадион: Berry Events Center
NCAAH
Завершен
2 : 5
19 октября 2025
Превью матча Northern Michigan — Колорадо Колледж
История последних встреч
Northern Michigan
Колорадо Колледж
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
18.10.2025
Northern Michigan
1:2
Колорадо Колледж
