Смотреть онлайн Augustana - Arizona State 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — NCAAH: Augustana — Arizona State . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:07 по московскому времени и пройдет на стадионе Denny Sanford Premier Center.
Превью матча Augustana — Arizona State
Команда Augustana в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч с разницей шайб 5-6. Команда Arizona State, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения с разницей шайб 17-19. Команда Augustana в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Arizona State забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 октября 2025 на поле команды Augustana, в том матче победу одержали хозяева.