Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — NCAAH : Северная Дакота — Миннесота Голден Гоферз . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:07 по московскому времени и пройдет на стадионе Ralph Engelstad Arena .

Превью матча Северная Дакота — Миннесота Голден Гоферз

Команда Северная Дакота в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей с разницей шайб 16-6. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 октября 2025 на поле команды Северная Дакота, в том матче победу одержали хозяева.