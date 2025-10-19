Смотреть онлайн Линденвуд Лайонс - Денвер Пайонирз 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — NCAAH: Линденвуд Лайонс — Денвер Пайонирз . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 03:10 по московскому времени и пройдет на стадионе Centene Community Ice Center.
Превью матча Линденвуд Лайонс — Денвер Пайонирз
Команда Линденвуд Лайонс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч с разницей шайб 7-11. Команда Денвер Пайонирз, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений с разницей шайб 7-1. Команда Линденвуд Лайонс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Денвер Пайонирз забивает 1, пропускает 0.