Смотреть онлайн Небраска-Омаха - Юмасс Минитмен 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — NCAAH: Небраска-Омаха — Юмасс Минитмен . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Baxter Arena.
Превью матча Небраска-Омаха — Юмасс Минитмен
Команда Небраска-Омаха в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч с разницей шайб 10-8. Команда Юмасс Минитмен, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение с разницей шайб 11-9. Команда Небраска-Омаха в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Юмасс Минитмен забивает 1, пропускает 1.