Смотреть онлайн Бостон Университи - Коннектикут Хаскиз 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — NCAAH: Бостон Университи — Коннектикут Хаскиз . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Арена Агганис.
Превью матча Бостон Университи — Коннектикут Хаскиз
Команда Бостон Университи в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча с разницей шайб 11-10. Команда Коннектикут Хаскиз, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение с разницей шайб 10-7. Команда Бостон Университи в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Коннектикут Хаскиз забивает 1, пропускает 1.