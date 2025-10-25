Смотреть онлайн Огайо Стэйт - Сакред Харт 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — NCAAH: Огайо Стэйт — Сакред Харт . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Value City Arena.
Превью матча Огайо Стэйт — Сакред Харт
Команда Огайо Стэйт в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч с разницей шайб 7-5. Команда Сакред Харт, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений с разницей шайб 1-0. Команда Огайо Стэйт в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Сакред Харт забивает 0, пропускает 0.