19.10.2025

Смотреть онлайн Бостон Университи - Мичиган Стейт Спартанз 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАNCAAH: Бостон УниверситиМичиган Стейт Спартанз . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Арена Агганис.

МСК, Стадион: Арена Агганис
NCAAH
Бостон Университи
Завершен
3 : 4
19 октября 2025
Мичиган Стейт Спартанз
Смотреть онлайн
Превью матча Бостон Университи — Мичиган Стейт Спартанз

Команда Бостон Университи в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч с разницей шайб 8-6. Команда Мичиган Стейт Спартанз, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений с разницей шайб 6-2. Команда Бостон Университи в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Мичиган Стейт Спартанз забивает 1, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 октября 2025 на поле команды Мичиган Стейт Спартанз, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Бостон Университи
Бостон Университи
Мичиган Стейт Спартанз
Бостон Университи
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
18.10.2025
Мичиган Стейт Спартанз
Мичиган Стейт Спартанз
4:2
Бостон Университи
Бостон Университи
Комментарии к матчу
