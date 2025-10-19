Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — NCAAH : Бостон Университи — Мичиган Стейт Спартанз . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Арена Агганис .

Превью матча Бостон Университи — Мичиган Стейт Спартанз

Команда Бостон Университи в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч с разницей шайб 8-6. Команда Мичиган Стейт Спартанз, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений с разницей шайб 6-2. Команда Бостон Университи в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Мичиган Стейт Спартанз забивает 1, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 октября 2025 на поле команды Мичиган Стейт Спартанз, в том матче победу одержали хозяева.