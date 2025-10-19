Превью матча Union (NY) — Ниагара Юниверсити

Команда Union (NY) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей с разницей шайб 8-4. Команда Ниагара Юниверсити, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение с разницей шайб 4-3. Команда Union (NY) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Ниагара Юниверсити забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 октября 2025 на поле команды Union (NY), в том матче победу одержали хозяева.