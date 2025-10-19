Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Union (NY) - Ниагара Юниверсити 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАNCAAH: Union (NY)Ниагара Юниверсити . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе The Frank L. Messa Rink at Achilles Center.

МСК, Стадион: The Frank L. Messa Rink at Achilles Center
NCAAH
Union (NY)
Завершен
6 : 0
19 октября 2025
Ниагара Юниверсити
Смотреть онлайн
Превью матча Union (NY) — Ниагара Юниверсити

Команда Union (NY) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей с разницей шайб 8-4. Команда Ниагара Юниверсити, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение с разницей шайб 4-3. Команда Union (NY) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Ниагара Юниверсити забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 октября 2025 на поле команды Union (NY), в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Union (NY)
Union (NY)
Ниагара Юниверсити
Union (NY)
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
18.10.2025
Union (NY)
Union (NY)
3:2
Ниагара Юниверсити
Ниагара Юниверсити
Обзор
