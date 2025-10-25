Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Денвер Пайонирз - Бостон Колледж Иглс 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАNCAAH: Денвер ПайонирзБостон Колледж Иглс . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Silvio O. Conte Forum.

МСК, Стадион: Silvio O. Conte Forum
NCAAH
Денвер Пайонирз
Завершен
7 : 3
25 октября 2025
Бостон Колледж Иглс
Бостон Колледж Иглс
-
Денвер Пайонирз
-
Денвер Пайонирз
-
Бостон Колледж Иглс
-
Счет после 1-го периода: 2-2
Денвер Пайонирз
-
Денвер Пайонирз
-
Денвер Пайонирз
-
Бостон Колледж Иглс
-
Счет после 2-го периода: 5-3
Денвер Пайонирз
-

Превью матча Денвер Пайонирз — Бостон Колледж Иглс

Команда Денвер Пайонирз в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей с разницей шайб 11-1. Команда Бостон Колледж Иглс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение с разницей шайб 13-8. Команда Денвер Пайонирз в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Бостон Колледж Иглс забивает 1, пропускает 1.

