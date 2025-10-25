Смотреть онлайн Рочестер Тайгерз - Эйр Форс 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — NCAAH: Рочестер Тайгерз — Эйр Форс . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Gene Polisseni Center.
Превью матча Рочестер Тайгерз — Эйр Форс
Команда Рочестер Тайгерз в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч с разницей шайб 6-3. Команда Эйр Форс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение с разницей шайб 9-6. Команда Рочестер Тайгерз в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Эйр Форс забивает 1, пропускает 1.