Смотреть онлайн Висконсин - Alaska Fairbanks 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — NCAAH: Висконсин — Alaska Fairbanks . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Kohl Center.
Превью матча Висконсин — Alaska Fairbanks
Команда Висконсин в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей с разницей шайб 10-5. Команда Alaska Fairbanks, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения с разницей шайб 11-14. Команда Висконсин в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Alaska Fairbanks забивает 1, пропускает 1.