Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — NCAAH : Миннесота Голден Гоферз — Миннесота Дулут . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе 3M Arena at Mariucci .

Превью матча Миннесота Голден Гоферз — Миннесота Дулут

Команда Миннесота Голден Гоферз в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча с разницей шайб 13-16. Команда Миннесота Дулут, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 0 поражений с разницей шайб 20-6. Команда Миннесота Голден Гоферз в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Миннесота Дулут забивает 2, пропускает 1.