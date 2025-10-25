Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Миннесота Голден Гоферз - Миннесота Дулут 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАNCAAH: Миннесота Голден ГоферзМиннесота Дулут . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе 3M Arena at Mariucci.

МСК, Стадион: 3M Arena at Mariucci
NCAAH
Миннесота Голден Гоферз
Завершен
0 : 3
25 октября 2025
Миннесота Дулут
Смотреть онлайн
Превью матча Миннесота Голден Гоферз — Миннесота Дулут

Команда Миннесота Голден Гоферз в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча с разницей шайб 13-16. Команда Миннесота Дулут, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 0 поражений с разницей шайб 20-6. Команда Миннесота Голден Гоферз в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Миннесота Дулут забивает 2, пропускает 1.

Комментарии к матчу
