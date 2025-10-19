Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — NCAAH : Миннесота Дулут — Бемиджи Стейт . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:07 по московскому времени и пройдет на стадионе Amsoil Arena .

Превью матча Миннесота Дулут — Бемиджи Стейт

Команда Миннесота Дулут в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей с разницей шайб 15-5. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 октября 2025 на поле команды Бемиджи Стейт, в том матче победу одержали гостьи.