19.10.2025
Смотреть онлайн Colgate - Канисиус 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — NCAAH: Colgate — Канисиус . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Class of 1965 Arena.
Превью матча Colgate — Канисиус
История последних встреч
Colgate
Канисиус
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
18.10.2025
Colgate
2:4
Канисиус
