19.10.2025

Смотреть онлайн Пенн Стейт Ниттани Лайонз - LIU Brooklyn 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАNCAAH: Пенн Стейт Ниттани ЛайонзLIU Brooklyn . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Pegula Ice Arena.

МСК, Стадион: Pegula Ice Arena
NCAAH
Пенн Стейт Ниттани Лайонз
Завершен
3 : 0
19 октября 2025
LIU Brooklyn
Смотреть онлайн
Превью матча Пенн Стейт Ниттани Лайонз — LIU Brooklyn

Команда Пенн Стейт Ниттани Лайонз в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 0 матчей с разницей шайб 20-11. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 октября 2025 на поле команды Пенн Стейт Ниттани Лайонз, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Пенн Стейт Ниттани Лайонз
Пенн Стейт Ниттани Лайонз
LIU Brooklyn
Пенн Стейт Ниттани Лайонз
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
18.10.2025
Пенн Стейт Ниттани Лайонз
Пенн Стейт Ниттани Лайонз
5:4
LIU Brooklyn
LIU Brooklyn
Обзор
Комментарии к матчу
