Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — NCAAH : Пенн Стейт Ниттани Лайонз — LIU Brooklyn . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Pegula Ice Arena .

Превью матча Пенн Стейт Ниттани Лайонз — LIU Brooklyn

Команда Пенн Стейт Ниттани Лайонз в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 0 матчей с разницей шайб 20-11. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 октября 2025 на поле команды Пенн Стейт Ниттани Лайонз, в том матче победу одержали хозяева.