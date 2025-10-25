Смотреть онлайн Мэн Блэк Беарз - Colgate 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — NCAAH: Мэн Блэк Беарз — Colgate . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Alfond Arena.
Превью матча Мэн Блэк Беарз — Colgate
Команда Мэн Блэк Беарз в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей с разницей шайб 9-6. Команда Colgate, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 9-13. Команда Мэн Блэк Беарз в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Colgate забивает 1, пропускает 1.