25.10.2025
Смотреть онлайн Холи Кросс Крузейдерс - Арми Вест-Пойнт Блэк Найтс 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — NCAAH: Холи Кросс Крузейдерс — Арми Вест-Пойнт Блэк Найтс . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Tate Rink.
МСК, Стадион: Tate Rink
NCAAH
Завершен
2 : 5
25 октября 2025
Счет после 1-го периода: 0-1
Счет после 2-го периода: 1-4
Счет после 3-го периода: 2-5
Превью матча Холи Кросс Крузейдерс — Арми Вест-Пойнт Блэк Найтс
Комментарии к матчу