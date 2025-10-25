Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — NCAAH : Западный Мичиган Бронкос — Мичиган Волверайнс . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Lawson Ice Arena .

Превью матча Западный Мичиган Бронкос — Мичиган Волверайнс

Команда Западный Мичиган Бронкос в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч с разницей шайб 14-9. Команда Мичиган Волверайнс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 0 поражений с разницей шайб 23-5. Команда Западный Мичиган Бронкос в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Мичиган Волверайнс забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 октября 2025 на поле команды Западный Мичиган Бронкос, в том матче победу одержали гостьи.