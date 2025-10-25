Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Западный Мичиган Бронкос - Мичиган Волверайнс 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАNCAAH: Западный Мичиган БронкосМичиган Волверайнс . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Lawson Ice Arena.

МСК, Стадион: Lawson Ice Arena
NCAAH
Западный Мичиган Бронкос
Завершен
5 : 2
25 октября 2025
Мичиган Волверайнс
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Западный Мичиган Бронкос — Мичиган Волверайнс

Команда Западный Мичиган Бронкос в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч с разницей шайб 14-9. Команда Мичиган Волверайнс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 0 поражений с разницей шайб 23-5. Команда Западный Мичиган Бронкос в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Мичиган Волверайнс забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 октября 2025 на поле команды Западный Мичиган Бронкос, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Западный Мичиган Бронкос
Западный Мичиган Бронкос
Мичиган Волверайнс
Западный Мичиган Бронкос
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
24.10.2025
Западный Мичиган Бронкос
Западный Мичиган Бронкос
0:4
Мичиган Волверайнс
Мичиган Волверайнс
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
BetBoom Team BetBoom Team
Team Spirit Team Spirit
17 Ноября
17:00
Локомотив Локомотив
Салават Юлаев Салават Юлаев
17 Ноября
19:00
PARIVISION PARIVISION
Team Tidebound Team Tidebound
17 Ноября
11:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
ХК Челмет ХК Челмет
17 Ноября
13:00
Германия Германия
Словакия Словакия
17 Ноября
22:45
ХК Сочи ХК Сочи
Барыс Барыс
17 Ноября
19:30
Team Liquid Team Liquid
OG OG
17 Ноября
20:00
Бенеттон Тревизо Бенеттон Тревизо
Виртус Болонья Виртус Болонья
17 Ноября
22:00
Tundra Esports Tundra Esports
Heroic Heroic
17 Ноября
14:00
Норильск Норильск
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
17 Ноября
15:00