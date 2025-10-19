Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — NCAAH : Сент-Клауд Стейт — Вермонт . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Herb Brooks National Hockey Center .

Превью матча Сент-Клауд Стейт — Вермонт

Команда Сент-Клауд Стейт в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч с разницей шайб 4-4. Команда Вермонт, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений с разницей шайб 4-2. Команда Сент-Клауд Стейт в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Вермонт забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 октября 2025 на поле команды Сент-Клауд Стейт, в том матче победу одержали гостьи.