Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.10.2025

Смотреть онлайн Сент-Клауд Стейт - Вермонт 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАNCAAH: Сент-Клауд СтейтВермонт . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Herb Brooks National Hockey Center.

МСК, Стадион: Herb Brooks National Hockey Center
NCAAH
Сент-Клауд Стейт
Завершен
4 : 0
19 октября 2025
Вермонт
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Сент-Клауд Стейт — Вермонт

Команда Сент-Клауд Стейт в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч с разницей шайб 4-4. Команда Вермонт, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений с разницей шайб 4-2. Команда Сент-Клауд Стейт в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Вермонт забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 октября 2025 на поле команды Сент-Клауд Стейт, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Сент-Клауд Стейт
Сент-Клауд Стейт
Вермонт
Сент-Клауд Стейт
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
18.10.2025
Сент-Клауд Стейт
Сент-Клауд Стейт
1:2
Вермонт
Вермонт
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
ХК Сочи ХК Сочи
Салават Юлаев Салават Юлаев
19 Ноября
19:30
КалПа КалПа
Пеликанс Пеликанс
19 Ноября
19:30
Карпат Карпат
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
19 Ноября
19:30
ТПС ТПС
КооКоо КооКоо
19 Ноября
19:30
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Монако Монако
19 Ноября
22:00
Венеция Венеция
Манреса Манреса
19 Ноября
22:00
КалПа КалПа
Цюрих Лайонс Цюрих Лайонс
19 Ноября
19:30
Уникс Уникс
Енисей Красноярск Енисей Красноярск
19 Ноября
19:30
Атлетико Минейро Атлетико Минейро
Палмейрас Палмейрас
19 Ноября
21:00
Сэдэвита Олимпия Сэдэвита Олимпия
Гамбург Тауэрс Гамбург Тауэрс
19 Ноября
20:30