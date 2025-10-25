Смотреть онлайн Сент-Клауд Стейт - Аляска Анкоридж Сивулвз 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — NCAAH: Сент-Клауд Стейт — Аляска Анкоридж Сивулвз . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Herb Brooks National Hockey Center.
Превью матча Сент-Клауд Стейт — Аляска Анкоридж Сивулвз
Команда Сент-Клауд Стейт в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч с разницей шайб 8-4.