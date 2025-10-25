Смотреть онлайн Мерримак - Куиннипиак 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — NCAAH: Мерримак — Куиннипиак . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе J. Thom Lawler Arena.
Превью матча Мерримак — Куиннипиак
Команда Мерримак в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч с разницей шайб 9-6. Команда Куиннипиак, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение с разницей шайб 9-9. Команда Мерримак в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Куиннипиак забивает 1, пропускает 1.