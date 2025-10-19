Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — NCAAH : Массачусетс-Лоуэлл — Западный Мичиган Бронкос . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 01:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Tsongas Center .

Превью матча Массачусетс-Лоуэлл — Западный Мичиган Бронкос

Команда Массачусетс-Лоуэлл в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча с разницей шайб 6-6. Команда Западный Мичиган Бронкос, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений с разницей шайб 8-5. Команда Массачусетс-Лоуэлл в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Западный Мичиган Бронкос забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 октября 2025 на поле команды Массачусетс-Лоуэлл, в том матче победу одержали гостьи.