Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.10.2025

Смотреть онлайн Михаловце (20) - VLCI Zilina U20 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СловакияСловакия Экстралига U20: Михаловце (20)VLCI Zilina U20, 14 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 13:15 по московскому времени .

МСК, 14 тур
Словакия Экстралига U20
Михаловце (20)
Отменен
- : -
19 октября 2025
VLCI Zilina U20
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Михаловце (20) — VLCI Zilina U20

Команда Михаловце (20) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 9 матчей с разницей шайб 20-52. Команда VLCI Zilina U20, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений с разницей шайб 24-26. Команда Михаловце (20) в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 5. VLCI Zilina U20 забивает 2, пропускает 3.

Игры 14 тур
19.10.2025
Михаловце (20)
-:-
VLCI Zilina U20
Отменен
19.10.2025
Нитра (20)
3:1
Дуклa Тренчин (20)
Завершен
19.10.2025
Попрад (20)
6:3
Маунтфилд Мартин U20
Завершен
19.10.2025
ХК Слован Братислава U20
4:1
Драч Липтовски Микулас (20)
Завершен
16.10.2025
05 Банска Быстрица (20)
-:-
ХКМ Зволен U20
Отменен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Виртус Болонья Виртус Болонья
Анадолу Эфес Анадолу Эфес
11 Ноября
22:30
Партизан Партизан
Монако Монако
11 Ноября
22:30
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
Ильвес Ильвес
11 Ноября
21:30
2Б Контрол Трапани 2Б Контрол Трапани
Бней Герцлия Бней Герцлия
11 Ноября
22:30
Париж Париж
Панатинаикос Панатинаикос
11 Ноября
23:00
Фенербахче Фенербахче
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
11 Ноября
22:00
Цюрих Лайонс Цюрих Лайонс
КалПа КалПа
11 Ноября
21:45
Валенсия Валенсия
Реал Мадрид Реал Мадрид
11 Ноября
22:30
Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив
Баскония Баскония
11 Ноября
22:05
Донкастер Донкастер
Брэдфорд Брэдфорд
11 Ноября
22:00