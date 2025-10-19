Смотреть онлайн Михаловце (20) - VLCI Zilina U20 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словакия — Словакия Экстралига U20: Михаловце (20) — VLCI Zilina U20, 14 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 13:15 по московскому времени .
Превью матча Михаловце (20) — VLCI Zilina U20
Команда Михаловце (20) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 9 матчей с разницей шайб 20-52. Команда VLCI Zilina U20, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений с разницей шайб 24-26. Команда Михаловце (20) в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 5. VLCI Zilina U20 забивает 2, пропускает 3.