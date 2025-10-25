Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Кошице (20) - ХК Слован Братислава U20 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СловакияСловакия Экстралига U20: Кошице (20)ХК Слован Братислава U20, 15 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:15 по московскому времени .

МСК, 15 тур
Словакия Экстралига U20
Кошице (20)
Отменен
- : -
25 октября 2025
ХК Слован Братислава U20
Превью матча Кошице (20) — ХК Слован Братислава U20

Команда Кошице (20) в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей с разницей шайб 25-30. Команда ХК Слован Братислава U20, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 48-23. Команда Кошице (20) в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. ХК Слован Братислава U20 забивает 5, пропускает 2.

Игры 15 тур
26.10.2025
ХКМ Зволен U20
-:-
Драч Липтовски Микулас (20)
Отменен
25.10.2025
Кошице (20)
-:-
ХК Слован Братислава U20
Отменен
25.10.2025
VLCI Zilina U20
-:-
Нитра (20)
Отменен
25.10.2025
Дуклa Тренчин (20)
-:-
05 Банска Быстрица (20)
Отменен
