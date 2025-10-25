Смотреть онлайн Кошице (20) - ХК Слован Братислава U20 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словакия — Словакия Экстралига U20: Кошице (20) — ХК Слован Братислава U20, 15 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:15 по московскому времени .
Превью матча Кошице (20) — ХК Слован Братислава U20
Команда Кошице (20) в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей с разницей шайб 25-30. Команда ХК Слован Братислава U20, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 48-23. Команда Кошице (20) в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. ХК Слован Братислава U20 забивает 5, пропускает 2.