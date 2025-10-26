Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словакия — Словакия Экстралига U20 : ХКМ Зволен U20 — Драч Липтовски Микулас (20) , 15 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .

Превью матча ХКМ Зволен U20 — Драч Липтовски Микулас (20)

Команда ХКМ Зволен U20 в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 35-34. Команда Драч Липтовски Микулас (20), сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений с разницей шайб 24-29. Команда ХКМ Зволен U20 в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 3. Драч Липтовски Микулас (20) забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 октября 2025 на поле команды ХКМ Зволен U20, в том матче победу одержали хозяева.