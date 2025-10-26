Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн ХКМ Зволен U20 - Драч Липтовски Микулас (20) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СловакияСловакия Экстралига U20: ХКМ Зволен U20Драч Липтовски Микулас (20), 15 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .

МСК, 15 тур
Словакия Экстралига U20
ХКМ Зволен U20
Отменен
- : -
26 октября 2025
Драч Липтовски Микулас (20)
Превью матча ХКМ Зволен U20 — Драч Липтовски Микулас (20)

Команда ХКМ Зволен U20 в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 35-34. Команда Драч Липтовски Микулас (20), сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений с разницей шайб 24-29. Команда ХКМ Зволен U20 в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 3. Драч Липтовски Микулас (20) забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 октября 2025 на поле команды ХКМ Зволен U20, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

ХКМ Зволен U20
ХКМ Зволен U20
Драч Липтовски Микулас (20)
ХКМ Зволен U20
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
23.10.2025
ХКМ Зволен U20
ХКМ Зволен U20
4:3
Драч Липтовски Микулас (20)
Драч Липтовски Микулас (20)
Игры 15 тур
26.10.2025
ХКМ Зволен U20
-:-
Драч Липтовски Микулас (20)
Отменен
25.10.2025
Кошице (20)
-:-
ХК Слован Братислава U20
Отменен
25.10.2025
VLCI Zilina U20
-:-
Нитра (20)
Отменен
25.10.2025
Дуклa Тренчин (20)
-:-
05 Банска Быстрица (20)
Отменен
