29.10.2025

Смотреть онлайн HC TEBS Bratislava - MHA Martin 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СловакияСловакия. 1-я лига. Хоккей: HC TEBS BratislavaMHA Martin, 14 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .

МСК, 14 тур
Словакия. 1-я лига. Хоккей
HC TEBS Bratislava
Завершен
1 : 4
29 октября 2025
MHA Martin
Счет после 1-го периода: 0-0
HC TEBS Bratislava
-
MHA Martin
-
MHA Martin
-
Счет после 2-го периода: 1-2
MHA Martin
-
MHA Martin
-
Счет после 3-го периода: 1-4

Превью матча HC TEBS Bratislava — MHA Martin

Команда HC TEBS Bratislava в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 34-26. Команда MHA Martin, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 48-30. Команда HC TEBS Bratislava в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. MHA Martin забивает 5, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 сентября 2025 на поле команды HC TEBS Bratislava, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

HC TEBS Bratislava
HC TEBS Bratislava
MHA Martin
HC TEBS Bratislava
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
19.09.2025
HC TEBS Bratislava
HC TEBS Bratislava
2:4
MHA Martin
MHA Martin
Обзор
Игры 14 тур
29.10.2025
HC TEBS Bratislava
1:4
MHA Martin
Завершен
29.10.2025
ХК Нове-Замки
1:2
Скалица
Завершен
29.10.2025
"ХК Топочаны "
2:3
ХК 95 Поважска-Бистрица
Завершен
29.10.2025
Жьяр-над-Гроном
5:2
HK Detva
Завершен
28.10.2025
ХЦ 19 Хюменне
0:2
Спартак Д.
Завершен
19.09.2025
Скалица
-:-
ХК Нове-Замки
Отложен
