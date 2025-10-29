Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словакия — Словакия. 1-я лига. Хоккей : HC TEBS Bratislava — MHA Martin , 14 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .

Превью матча HC TEBS Bratislava — MHA Martin

Команда HC TEBS Bratislava в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 34-26. Команда MHA Martin, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 48-30. Команда HC TEBS Bratislava в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. MHA Martin забивает 5, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 сентября 2025 на поле команды HC TEBS Bratislava, в том матче победу одержали гостьи.