29.10.2025

Смотреть онлайн ХК Нове-Замки - Скалица 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СловакияСловакия. 1-я лига. Хоккей: ХК Нове-ЗамкиСкалица, 14 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Nove Zamky Ice Stadium.

МСК, 14 тур, Стадион: Nove Zamky Ice Stadium
Словакия. 1-я лига. Хоккей
ХК Нове-Замки
Завершен
1 : 2
29 октября 2025
Скалица
Смотреть онлайн
ХК Нове-Замки
-
Скалица
-
Счет после 1-го периода: 1-1
Скалица
-
Счет после 2-го периода: 1-2
Счет после 3-го периода: 1-2

Превью матча ХК Нове-Замки — Скалица

Команда ХК Нове-Замки в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей с разницей шайб 40-39. Команда Скалица, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 41-35. Команда ХК Нове-Замки в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 4. Скалица забивает 4, пропускает 4.

Игры 14 тур
29.10.2025
HC TEBS Bratislava
1:4
MHA Martin
Завершен
29.10.2025
ХК Нове-Замки
1:2
Скалица
Завершен
29.10.2025
"ХК Топочаны "
2:3
ХК 95 Поважска-Бистрица
Завершен
29.10.2025
Жьяр-над-Гроном
5:2
HK Detva
Завершен
28.10.2025
ХЦ 19 Хюменне
0:2
Спартак Д.
Завершен
19.09.2025
Скалица
-:-
ХК Нове-Замки
Отложен
