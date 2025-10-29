Смотреть онлайн ХК Нове-Замки - Скалица 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словакия — Словакия. 1-я лига. Хоккей: ХК Нове-Замки — Скалица, 14 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Nove Zamky Ice Stadium.
Превью матча ХК Нове-Замки — Скалица
Команда ХК Нове-Замки в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей с разницей шайб 40-39. Команда Скалица, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 41-35. Команда ХК Нове-Замки в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 4. Скалица забивает 4, пропускает 4.