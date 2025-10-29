Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн "ХК Топочаны " - ХК 95 Поважска-Бистрица 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СловакияСловакия. 1-я лига. Хоккей: "ХК Топочаны "ХК 95 Поважска-Бистрица, 14 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Topvar Arena.

МСК, 14 тур, Стадион: Topvar Arena
Словакия. 1-я лига. Хоккей
"ХК Топочаны "
Завершен
2 : 3
29 октября 2025
ХК 95 Поважска-Бистрица
Смотреть онлайн
ХК 95 Поважска-Бистрица
-
"ХК Топочаны "
-
Счет после 1-го периода: 1-1
Счет после 2-го периода: 1-1
ХК 95 Поважска-Бистрица
-
"ХК Топочаны "
-
Счет после 3-го периода: 2-2
ХК 95 Поважска-Бистрица
-

Превью матча "ХК Топочаны " — ХК 95 Поважска-Бистрица

Команда "ХК Топочаны " в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 28-30. Команда ХК 95 Поважска-Бистрица, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 36-32. Команда "ХК Топочаны " в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. ХК 95 Поважска-Бистрица забивает 4, пропускает 3. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 19 сентября 2025 на поле команды ХК 95 Поважска-Бистрица, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

"ХК Топочаны "
"ХК Топочаны "
ХК 95 Поважска-Бистрица
"ХК Топочаны "
1 победа
0 ничьих
1 победа
50%
0%
50%
19.09.2025
ХК 95 Поважска-Бистрица
ХК 95 Поважска-Бистрица
10:3
"ХК Топочаны "
"ХК Топочаны "
Обзор
01.09.2025
"ХК Топочаны "
"ХК Топочаны "
3:0
ХК 95 Поважска-Бистрица
ХК 95 Поважска-Бистрица
Обзор
Игры 14 тур
29.10.2025
HC TEBS Bratislava
1:4
MHA Martin
Завершен
29.10.2025
ХК Нове-Замки
1:2
Скалица
Завершен
29.10.2025
"ХК Топочаны "
2:3
ХК 95 Поважска-Бистрица
Завершен
29.10.2025
Жьяр-над-Гроном
5:2
HK Detva
Завершен
28.10.2025
ХЦ 19 Хюменне
0:2
Спартак Д.
Завершен
19.09.2025
Скалица
-:-
ХК Нове-Замки
Отложен
