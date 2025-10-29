Превью матча "ХК Топочаны " — ХК 95 Поважска-Бистрица

Команда "ХК Топочаны " в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 28-30. Команда ХК 95 Поважска-Бистрица, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 36-32. Команда "ХК Топочаны " в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. ХК 95 Поважска-Бистрица забивает 4, пропускает 3. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 19 сентября 2025 на поле команды ХК 95 Поважска-Бистрица, в том матче победу одержали хозяева.