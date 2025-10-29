Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Жьяр-над-Гроном - HK Detva 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СловакияСловакия. 1-я лига. Хоккей: Жьяр-над-ГрономHK Detva, 14 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Zimny Stadion.

МСК, 14 тур, Стадион: Zimny Stadion
Словакия. 1-я лига. Хоккей
Жьяр-над-Гроном
Завершен
5 : 2
29 октября 2025
HK Detva
Жьяр-над-Гроном
-
Счет после 1-го периода: 1-0
Жьяр-над-Гроном
-
Жьяр-над-Гроном
-
HK Detva
-
Счет после 2-го периода: 3-1
Жьяр-над-Гроном
-
HK Detva
-
Жьяр-над-Гроном
-

Превью матча Жьяр-над-Гроном — HK Detva

Команда Жьяр-над-Гроном в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 3 матча с разницей шайб 37-32. Команда HK Detva, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение с разницей шайб 8-10. Команда Жьяр-над-Гроном в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 3. HK Detva забивает 1, пропускает 1.

Игры 14 тур
29.10.2025
HC TEBS Bratislava
1:4
MHA Martin
Завершен
29.10.2025
ХК Нове-Замки
1:2
Скалица
Завершен
29.10.2025
"ХК Топочаны "
2:3
ХК 95 Поважска-Бистрица
Завершен
29.10.2025
Жьяр-над-Гроном
5:2
HK Detva
Завершен
28.10.2025
ХЦ 19 Хюменне
0:2
Спартак Д.
Завершен
19.09.2025
Скалица
-:-
ХК Нове-Замки
Отложен
