Смотреть онлайн Жьяр-над-Гроном - HK Detva 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словакия — Словакия. 1-я лига. Хоккей: Жьяр-над-Гроном — HK Detva, 14 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Zimny Stadion.