Смотреть онлайн Жьяр-над-Гроном - HK Detva 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словакия — Словакия. 1-я лига. Хоккей: Жьяр-над-Гроном — HK Detva, 14 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Zimny Stadion.
Превью матча Жьяр-над-Гроном — HK Detva
Команда Жьяр-над-Гроном в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 3 матча с разницей шайб 37-32. Команда HK Detva, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение с разницей шайб 8-10. Команда Жьяр-над-Гроном в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 3. HK Detva забивает 1, пропускает 1.