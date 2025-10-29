Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Трнава - Левице 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СловакияСловакия. 1-я лига. Хоккей: ТрнаваЛевице, 36 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе HK Levice Ice Stadium.

МСК, 36 тур, Стадион: HK Levice Ice Stadium
Словакия. 1-я лига. Хоккей
Трнава
Завершен
3 : 6
29 октября 2025
Левице
Смотреть онлайн
Трнава
-
Левице
-
Счет после 1-го периода: 1-1
Трнава
-
Левице
-
Левице
-
Левице
-
Счет после 2-го периода: 2-4
Левице
-
Трнава
-
Левице
-
Счет после 3-го периода: 3-6

Превью матча Трнава — Левице

Команда Трнава в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 9 матчей с разницей шайб 25-49. Команда Левице, сыграв 10 матчей, выиграла 9 раз и потерпела 1 поражение с разницей шайб 38-20. Команда Трнава в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 5. Левице забивает 4, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 сентября 2025 на поле команды Левице, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Трнава
Трнава
Левице
Трнава
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
19.09.2025
Левице
Левице
5:2
Трнава
Трнава
Обзор
Игры 36 тур
29.10.2025
Трнава
3:6
Левице
Завершен
Комментарии к матчу
