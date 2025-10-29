Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словакия — Словакия. 1-я лига. Хоккей : Трнава — Левице , 36 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе HK Levice Ice Stadium .

Превью матча Трнава — Левице

Команда Трнава в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 9 матчей с разницей шайб 25-49. Команда Левице, сыграв 10 матчей, выиграла 9 раз и потерпела 1 поражение с разницей шайб 38-20. Команда Трнава в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 5. Левице забивает 4, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 сентября 2025 на поле команды Левице, в том матче победу одержали хозяева.