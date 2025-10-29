Смотреть онлайн ХК Комета Брно U20 - Пардубице (20) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Czechia Extraliga U20: ХК Комета Брно U20 — Пардубице (20), 19 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .
Превью матча ХК Комета Брно U20 — Пардубице (20)
Команда ХК Комета Брно U20 в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей с разницей шайб 30-35. Команда Пардубице (20), сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 36-28. Команда ХК Комета Брно U20 в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 4. Пардубице (20) забивает 4, пропускает 3.