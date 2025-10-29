Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн ХК Комета Брно U20 - Пардубице (20) 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Czechia Extraliga U20: ХК Комета Брно U20Пардубице (20), 19 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .

МСК, 19 тур
Czechia Extraliga U20
ХК Комета Брно U20
Завершен
4 : 3
29 октября 2025
Пардубице (20)
Пардубице (20)
-
ХК Комета Брно U20
-
Счет после 1-го периода: 1-1
ХК Комета Брно U20
-
ХК Комета Брно U20
-
Счет после 2-го периода: 3-1
Пардубице (20)
-
Пардубице (20)
-
Счет после 3-го периода: 3-3
ХК Комета Брно U20
-

Превью матча ХК Комета Брно U20 — Пардубице (20)

Команда ХК Комета Брно U20 в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей с разницей шайб 30-35. Команда Пардубице (20), сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 36-28. Команда ХК Комета Брно U20 в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 4. Пардубице (20) забивает 4, пропускает 3.

Игры 19 тур
01.11.2025
Карловы Вары (20)
4:0
БК Млада-Болеслав U20
Завершен
01.11.2025
Верва Литвинов (20)
6:2
Либерец (20)
Завершен
01.11.2025
Спарта (20)
3:2
ХК Пльзень U20
Завершен
01.11.2025
ХК Оцеларжи Тршинец U20
3:4
ХК Витковице Ридера U20
Завершен
01.11.2025
Славия Прага (20)
0:0
Мотор Ческе-Будеёвице (20)
Завершен
01.11.2025
Дукла Йиглава (20)
-:-
Градец Кралове (20)
Отменен
01.11.2025
ХК ПСГ Злин U20
-:-
Поруба (мол)
Отменен
29.10.2025
ХК Комета Брно U20
4:3
Пардубице (20)
Завершен
Комментарии к матчу
