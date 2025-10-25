25.10.2025
Смотреть онлайн HCMP - Morzine-Avoriaz 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция. D1. Хоккей: HCMP — Morzine-Avoriaz . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
МСК
Франция. D1. Хоккей
Завершен
4 : 7
25 октября 2025
Счет после 1-го периода: 3-1
Счет после 2-го периода: 4-5
Счет после 3-го периода: 4-7
Превью матча HCMP — Morzine-Avoriaz
Комментарии к матчу