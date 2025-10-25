Смотреть онлайн Панкс Вильнюс - HC Kyiv Capitals 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Латвия — Чемпионат Латвии по хоккею. Высшая лига: Панкс Вильнюс — HC Kyiv Capitals . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Pramogu Arena.
Превью матча Панкс Вильнюс — HC Kyiv Capitals
Команда Панкс Вильнюс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 7 матчей с разницей шайб 23-50. Команда HC Kyiv Capitals, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 42-24. Команда Панкс Вильнюс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 5. HC Kyiv Capitals забивает 4, пропускает 2.