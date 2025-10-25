Превью матча Панкс Вильнюс — HC Kyiv Capitals

Команда Панкс Вильнюс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 7 матчей с разницей шайб 23-50. Команда HC Kyiv Capitals, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 42-24. Команда Панкс Вильнюс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 5. HC Kyiv Capitals забивает 4, пропускает 2.