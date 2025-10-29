Превью матча HC Kyiv Capitals — ХК Земгале/ЛЛУ

Команда HC Kyiv Capitals в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 2 матча с разницей шайб 43-24. Команда ХК Земгале/ЛЛУ, сыграв 10 матчей, выиграла 9 раз и потерпела 1 поражение с разницей шайб 63-14. Команда HC Kyiv Capitals в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 2. ХК Земгале/ЛЛУ забивает 6, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 сентября 2025 на поле команды ХК Земгале/ЛЛУ, в том матче победу одержали гостьи.