29.10.2025

Смотреть онлайн HC Kyiv Capitals - ХК Земгале/ЛЛУ 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЛатвияЧемпионат Латвии по хоккею. Высшая лига: HC Kyiv CapitalsХК Земгале/ЛЛУ . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:15 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Латвии по хоккею. Высшая лига
HC Kyiv Capitals
Завершен
2 : 3
29 октября 2025
ХК Земгале/ЛЛУ
HC Kyiv Capitals
-
Счет после 1-го периода: 1-0
ХК Земгале/ЛЛУ
-
HC Kyiv Capitals
-
ХК Земгале/ЛЛУ
-
Счет после 2-го периода: 2-2
ХК Земгале/ЛЛУ
-

Превью матча HC Kyiv Capitals — ХК Земгале/ЛЛУ

Команда HC Kyiv Capitals в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 2 матча с разницей шайб 43-24. Команда ХК Земгале/ЛЛУ, сыграв 10 матчей, выиграла 9 раз и потерпела 1 поражение с разницей шайб 63-14. Команда HC Kyiv Capitals в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 2. ХК Земгале/ЛЛУ забивает 6, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 сентября 2025 на поле команды ХК Земгале/ЛЛУ, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

HC Kyiv Capitals
HC Kyiv Capitals
ХК Земгале/ЛЛУ
HC Kyiv Capitals
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
13.09.2025
ХК Земгале/ЛЛУ
ХК Земгале/ЛЛУ
2:3
HC Kyiv Capitals
HC Kyiv Capitals
Обзор
Комментарии к матчу
