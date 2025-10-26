Смотреть онлайн Панкс Вильнюс - ХК Мого 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Латвия — Чемпионат Латвии по хоккею. Высшая лига: Панкс Вильнюс — ХК Мого . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Pramogu Arena.
Превью матча Панкс Вильнюс — ХК Мого
Команда Панкс Вильнюс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 8 матчей с разницей шайб 25-54. Команда ХК Мого, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 52-26. Команда Панкс Вильнюс в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 5. ХК Мого забивает 5, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 октября 2025 на поле команды Панкс Вильнюс, в том матче победу одержали гостьи.