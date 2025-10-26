Превью матча Панкс Вильнюс — ХК Мого

Команда Панкс Вильнюс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 8 матчей с разницей шайб 25-54. Команда ХК Мого, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 52-26. Команда Панкс Вильнюс в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 5. ХК Мого забивает 5, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 октября 2025 на поле команды Панкс Вильнюс, в том матче победу одержали гостьи.