26.10.2025

Смотреть онлайн Панкс Вильнюс - ХК Мого 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЛатвияЧемпионат Латвии по хоккею. Высшая лига: Панкс ВильнюсХК Мого . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Pramogu Arena.

МСК, Стадион: Pramogu Arena
Чемпионат Латвии по хоккею. Высшая лига
Панкс Вильнюс
Завершен
4 : 5
26 октября 2025
ХК Мого
Смотреть онлайн
Счет после 1-го периода: 0-0
ХК Мого
-
ХК Мого
-
Панкс Вильнюс
-
Панкс Вильнюс
-
Счет после 2-го периода: 2-2
Панкс Вильнюс
-
Панкс Вильнюс
-
ХК Мого
-
ХК Мого
-
ХК Мого
-
Счет после 3-го периода: 4-5

Превью матча Панкс Вильнюс — ХК Мого

Команда Панкс Вильнюс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 8 матчей с разницей шайб 25-54. Команда ХК Мого, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 52-26. Команда Панкс Вильнюс в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 5. ХК Мого забивает 5, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 октября 2025 на поле команды Панкс Вильнюс, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Панкс Вильнюс
Панкс Вильнюс
ХК Мого
Панкс Вильнюс
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
11.10.2025
Панкс Вильнюс
Панкс Вильнюс
2:5
ХК Мого
ХК Мого
Обзор
Комментарии к матчу
